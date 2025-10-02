Altri video
Esordio da leggenda: Verstappen trionfa in GT3 al Nürburgring con la Ferrari 296
Coppa Italia, soccer e telecronache: il calcio che cambia con Massimo Callegari
Run2U 36a Puntata | Le protagoniste dell’Oro per l’Italia nella uphill race ai Mondiali di Canfranc
Dal trionfo di Parigi ai Mondiali: Marco Campodonico e le Fate azzurre
Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Massimo Magnani Il tecnico ferrarese, già direttore tecnico della nazionale italiana di atletica, analizza le prestazioni dei propri atleti nel corso dei campionati del mondo appena conclusi, iniziando naturalmente da Iliass Aouani, brillante bronzo nella maratona in una stagione che l’ha visto anche campione europeo, ma proiettato verso ulteriori sfide sempre più importanti, sia cronometriche che di piazzamento. Si parlerà anche di Federica Del Buono, coraggiosa nella semifinale dei 5000 pur non avendo conquistato la finale, oltre che di Elisa Palmero autrice di una buona prova nei 10.000 come Rebecca Lonedo nella maratona. Conduce: Ferdinando Savarese
