La magia della Barcolana di Trieste 2025 raccontata da un protagonista assoluto della vela italiana: Furio Benussi, plurivincitore e campione in carica della regata più affascinante del mondo, è l’ospite speciale della nuova puntata di Mare Aperto, il magazine dedicato al mare e alla vela condotto da Stefano Vegliani.

La Barcolana, in programma domenica 12 ottobre 2025, celebra la sua 57ª edizione e trasforma come ogni anno Trieste nella capitale europea della vela. Un evento che è insieme competizione internazionale e grande festa popolare, capace di riunire campioni, appassionati e centinaia di imbarcazioni in un colpo d’occhio unico al mondo.

«Questa è una competizione davvero unica che non smette di emozionare noi che la disputiamo – racconta Benussi – e la gente che ci circonda a terra. È una sensazione che solo la Barcolana sa dare».

⛵ Mare Aperto porta gli spettatori al centro dell’atmosfera della Barcolana: vento, passione, mare e storie di chi vive la vela come una filosofia di vita.

Guarda l’intervista completa e scopri curiosità, retroscena e le emozioni di chi ha fatto la storia della Barcolana!

