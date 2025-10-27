Seguici su
LIVE Sonego-Korda, ATP Parigi 2025 in DIRETTA: match complesso contro il qualificato statunitense

22 secondi fa

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra Lorenzo Sonego e lo statunitense Sebastian Korda valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi, ultimo torneo 1000 dell’anno e nel corso del quale verranno consegnati punti importanti per quanto riguarda la corsa alle ATP Finals di Torino, anche se ciò non riguarda i tennisti presi in considerazione per questo incontro.

Difficile definire chi sia il favorito tra i due: partiamo con il nostro azzurro, che viene dall’ATP 500 di Basilea con l’uscita di scena al primo turno contro Alejandro Davidovich Fokina per 2-0 (7-6, 6-4). Prima ancora, ha giocato l’ATP 250 di Stoccolma, venendo eliminato ai quarti di finale da Ugo Humbert per 2-1 (6-7, 6-0, 6-3).

Per quanto riguarda Korda, l’ultimo anno dello statunitense è stato ricco di infortuni che gli hanno impedito di essere al top della forma. Infatti, per entrare nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Parigi è dovuto passare dalle qualificazioni, battendo prima il ceco Vit Kopriva per 2-0 (6-2, 7-5) e poi il francese Valentin Royer per 2-1 (6-2, 5-7, 6-4).

Il match tra Sonego e Korda è il terzo e ultimo match sul Campo 3, con il programma che inizierà alle 13.00 con l’incontro di doppio tra la coppia composta dallo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic e la coppia composta dall’olandese Sander Arends e il britannico Luke Johnson, seguiti poi dalla partita tra lo statunitense Aleksandar Kovacevic, lucky looser, e il serbo Miomir Kecmanovic. Solo dopo toccherà al nostro azzurro disputare il suo incontro. Segui il match con la cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Buon divertimento a tutti!

