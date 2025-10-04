Sarà Musetti-Darderi a Shanghai: in palio gli ottavi e punti pesanti per il ranking

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi confermano sul campo il loro status di teste di serie e approdano ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai 2025. Il toscano e l’italo-argentino, esentati dal primo turno con un bye, hanno infatti vinto il rispettivo match d’esordio nel prestigioso torneo cinese e daranno vita lunedì 6 ottobre ad un interessante derby azzurro.

In palio per entrambi un posto agli ottavi di finale e 50 punti aggiuntivi in classifica, che potrebbero rivelarsi molto importanti soprattutto per Musetti in ottica qualificazione alle ATP Finals di Torino. Il 23enne carrarino, numero 9 del ranking mondiale, occupa infatti in questo momento l’ottava piazza nella Race e ha bisogno di vincere ancora alcune partite per difendersi dai possibili tentativi di rimonta dei suoi inseguitori.

Darderi è tagliato fuori dalla corsa per Torino, ma si sta comunque togliendo delle belle soddisfazioni in questa seconda metà della stagione ed è in procinto di ritoccare il suo best ranking (n.29 dopo l’ultimo aggiornamento della graduatoria ATP) avendo raggiunto virtualmente la 26ma piazza grazie alla vittoria odierna contro il padrone di casa Bu Yunchaokete. Chi vincerà il derby italiano se la vedrà poi agli ottavi con uno tra il canadese Felix Auger-Aliassime ed il neerlandese Jesper De Jong.