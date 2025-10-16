LIVE Berrettini-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: esame che dirà tanto sulla forma dell’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini ed il francese Ugo Humbert. Quinto confronto diretto in assoluto tra i due tennisti con l’azzurro avanti per 3-1. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra Lorenzo Sonego e l’americano Aleksandar Kovacevic nella metà di tabellone capeggiata dal danese Holger Rune.

Berrettini, ventinovenne romano, sta cercando di ritrovare la forma ed il suo tennis dopo aver fatto i conti con gli ennesimi infortuni. Sceso al numero 61 del ranking ATP l’azzurro è rientrato nella campagna sul cemento asiatico dopo quasi tre mesi di stop racimolando soltanto la vittoria sullo spagnolo Munar nel primo turno del torneo di Tokyo. All’esordio ha sconfitto per 2-0 il connazionale qualificato Giulio Zeppieri.

Dal canto suo Humbert, ventisettenne di Metz, arriva all’appuntamento svedese al termine di una stagione all’insegna degli alti e bassi. Vincitore dell’ATP 250 di Marsiglia in avvio di 2025 il transalpino non ha confermato i buoni propositi incappando anche in diversi problemi fisici. Semifinalista sull’erba di Eastburne il francese non ha poi colto risultati di prestigio. Mancino dall’ottimo servizio fa dei colpi di inizio gioco le sue armi migliori.

La sfida di secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma tra Matteo Berrettini ed il francese Ugo Humbert sarà il secondo match sul Campo Centrale dalle 14.00 dopo Etcheverry-Kecmanovic. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!