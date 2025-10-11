Judo, 15 azzurri presenti al Grand Prix di Lima: c’è anche l’unica medagliata dei Mondiali Junior

Pochi giorni dopo la conclusione dei Campionati Mondiali Junior, si riaccendono nuovamente i riflettori sul ‘Coliseo Eduardo Dibos’ per il Grand Prix di Lima, decimo appuntamento stagionale (escludendo le rassegne iridate giovanili e non) del World Tour 2025 di judo in programma da venerdì 11 a domenica 13 ottobre. Si comincia proprio oggi infatti, con il primo Final Block che andrà in scena nella notte italiana tra venerdì e sabato.

L’Italia si presenta sui tatami peruviani con una rappresentativa di 15 atleti, 6 donne e 9 uomini, tra i quali figurano anche alcuni judoka che hanno preso parte una settimana fa ai Mondiali Junior nella stessa location. Stiamo parlando di Savita Russo, unica medaglia azzurra della manifestazione (bronzo nei -63 kg), ma anche di Federico Bosis (73 kg) e Cristiano Mincinesi (campione europeo U21 in carica dei -90 kg).

Nell’entry list del Grand Prix sudamericano figurano inoltre Kenya Perna (52 kg), Flavia Favorini (63 kg), Irene Pedrotti (70 kg), Giorgia Stangherlin (70 kg) e Asya Tavano (+78 kg) al femminile; Biagio D’Angelo (60 kg), Valerio Accogli (66 kg), Mattia Miceli (66 kg), Leonardo Valeriano (73 kg), Manuel Parlati (81 kg), Bright Maddaloni (81 kg) e Tiziano Falcone (90 kg) in campo maschile.