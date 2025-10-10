Jasmine Paolini è incredula: “Finalmente sono riuscita a battere Swiatek, significa tanto per me”

Al settimo tentativo, dopo aver perso i primi sei scontri diretti ufficiali, Jasmine Paolini riesce finalmente a battere Iga Swiatek e vola in semifinale al WTA 1000 di Wuhan 2025. L’azzurra non si è però limitata a vincere, ma ha addirittura restituito alla formidabile polacca il 6-2 6-1 della finale del Roland Garros 2024 imponendosi per 6-1 6-2 in soli 65 minuti di gioco e facendo un passo avanti fondamentale in ottica qualificazione alle WTA Finals di Riad.

“Sono felicissima, ogni volta che la affronto è molto dura e finalmente sono riuscita a batterla. Sono soddisfatta del mio livello, lei è una tennista fantastica e per me significa tanto aver giocato un match del genere contro un’avversaria come Iga“, le prime parole a caldo della vincitrice degli Internazionali d’Italia 2025 dopo la vittoria ai quarti.

Sull’americana n.3 al mondo Coco Gauff, prossima avversaria in semifinale: “È un’altra avversaria insidiosa, lei è una giocatrice molto costante e solida, sta giocando benissimo questa settimana. Comunque è normale affrontare una tennista forte a questo punto. Io però sono molto contenta di essere in semifinale, grazie per il supporto, è una sensazione fantastica!“.