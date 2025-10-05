Incidente tra Marquez e Bezzecchi in Indonesia: cosa è successo al primo giro

Inizio di gara davvero rovente a Mandalika. Il Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, si apre infatti con un incidente davvero spettacolare nel corso del primo giro ed i protagonisti sono decisamente importanti: Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

Cos’è successo quindi sulla pista indonesiana? I due piloti, nel corso del primo giro della gara, sono andati a contatto in un punto decisamente veloce. Bezzecchi ha provato il sorpasso all’interno del campione del mondo in carica che, tuttavia, è rimasto davanti a livello di linea e di supremazia di posizionamento. In poche parole, si è tenuto dalla parte del giusto come si suol dire.

A quel punto il romagnolo, che non poteva più scomparire, ha proseguito nella sua curva e nel suo attacco provando però una frenata disperata, ma Marc Marquez ha chiuso la traiettoria come ad ogni altro giro. La gomma posteriore della Ducati è andata a contatto con quella anteriore dell’Aprilia del “Bezz” facendo cadere entrambi in maniera rovinosa viste le alte velocità di quel punto.

Un incidente di gara si potrebbe dire? La sensazione è che il romagnolo probabilmente ha qualche responsabilità sull’accaduto. I due piloti sono finiti nella ghiaia in maniera violenta ma, vedendo le prime immagini, non dovrebbero avere subito danni particolari. Ad ogni modo entrambi sono in direzione del centro medico per i controlli del caso. Marco Bezzecchi, quindi, spreca l’occasione di puntare alla doppietta a Mandalika, mentre il Cabroncito prosegue nella sua idiosincrasia con la pista indonesiana.

Per quanto riguarda Marc Marquez, dai primi accertamenti è emersa una piccola frattura della clavicola. Lo spagnolo effettuerà una tac più approfondità a Madrid nei prossimi giorni.