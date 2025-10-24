La VF Group Bardiani-CSF Faizanè firma il neoprofessionista Turconi con un quadriennale

Il finale di annata rappresenta il momento ideale nel quale le squadre concretizzano le operazioni di mercato in vista della prossima stagione e, dopo averli seguiti con grande scrupolo nel corso dell’annata per valutarne i progressi, decidono anche su quali giovani puntare. La VF Group Bardiani-CSF Faizanè si muove ancora e chiude la sua seconda operazione di mercato.

La VF Group Bardiani-CSF Faizanè, formazione di categoria Professional italiana, ha infatti annunciato l’ingaggio del varesino Matteo Turconi, classe 2007. Il giovane atleta vivrà quindi il grande salto nel professionismo all’inizio del 2026 e potrà contare, nelle fasi di ambientamento, sul fratello maggiore, Filippo, parte dell’organico della VF Group Bardiani-CSF Faizanè dal 2024.

Matteo Turconi, nel comunicato diramato dalla squadra, commenta così la notizia: “In queste prime stagioni voglio crescere il più possibile, fare esperienza e imparare da chi ha più anni di gare alle spalle. L’obiettivo è migliorarmi passo dopo passo, farmi trovare pronto quando arriveranno le occasioni importanti e ripagare la fiducia che mi è stata data”

Sull’ingresso in una squadra dalle grandi tradizioni: “Entrare in una squadra con così tanta tradizione è una grande soddisfazione. So che qui sono passati tanti corridori forti, e avere la possibilità di farne parte è uno stimolo in più per dare sempre il massimo. Correre con mio fratello Filippo è un sogno che si avvera: siamo sempre stati nelle stesse squadre, ma le categorie giovanili ci hanno spesso divisi. Ora poterlo fare tra i professionisti è davvero speciale”.