Giro dell’Emilia femminile 2025: Kimberley (Le Court) Pienaar beffa tutte sul San Luca

Va alle Mauritius l’edizione numero 12 del Giro dell’Emilia al femminile. In vetta al San Luca a spuntarla è infatti Kimberley (Le Court) Pienaar che trova la vittoria numero sei in quella che è sicuramente la stagione migliore della carriera.

Sullo strappo conclusivo l’atleta africana dell’AG Insurance – Soudal Team ha fatto la differenza, riuscendo a beffare tutte le rivali sulla rampa finale e giungendo a braccia alzate.

Alle sue spalle hanno chiuso Niamh Fisher-Black (Lidl Trek), che ad una settimana di distanza bissa il secondo posto conquistato ai Mondiali in Ruanda, e la neerlandese Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck).