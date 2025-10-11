Gennaro Gattuso verso la sfida all’Estonia: “Ci giochiamo tanto, non dobbiamo credere di essere già ai playoff”

La Nazionale italiana di calcio torna in campo stasera a Tallinn contro l’Estonia in un match valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, reduci da tre successi consecutivi dopo la pesante sconfitta di Oslo, sono costretti a vincere anche le ultime quattro partite del girone per avere una chance di superare in extremis la Norvegia e conquistare il primo posto nel gruppo I che vorrebbe dire pass automatico per la Coppa del Mondo.

In conferenza stampa, il CT Gennaro Gattuso ha sottolineato l’importanza del match contro l’Estonia dopo il 5-0 casalingo dell’andata: “Sarà una partita difficile e importante, ci giochiamo tanto. Non dobbiamo pensare alla gara di Bergamo, dobbiamo fare punti senza credere di essere già ai playoff. Ci dobbiamo arrivare e invece sembra che sia tutto facile. Non scherziamo, c’è ancora tanto da fare“.

“Nel 2010 con Prandelli l’Italia qui vinse solo 2-1, fu una partita sudata. L’Estonia ha dei valori, ha qualità per venire nella nostra metà campo e può essere pericolosa sui calci piazzati. Vuole giocare e sa quello che deve fare. Ci vorranno umiltà e rispetto per l’avversario. Dovremo sbagliare poco, a livello mentale e di approccio“, dichiara il Commissario Tecnico azzurro.

Gattuso è soddisfatto del lavoro svolto in raduno a Coverciano: “Devo ringraziare questi ragazzi: vanno forte, spingono e stanno bene insieme. C’è grande voglia, intensità. C’è un’aria che mi piace molto. Sono davvero contento. La nostra è una squadra che ha voglia di stare nella metà campo avversaria, ma dobbiamo essere bravi ad annusare il pericolo“.

In assenza degli infortunati Politano e Zaccagni, potrebbe esserci spazio tra i titolari per Spinazzola e Raspadori: “Spinazzola ha grandissime qualità, preferisce giocare a sinistra, ma sa che in questo momento ci deve dare una mano. Raspadori può fare tutte e due le fasi e anche Cambiaghi è pronto“.