Felicioni e Scontenti di Città del Messico | Chi brilla e chi delude nel weekend di gara!
L’attesissima rubrica “Felicioni e Scontenti” torna con la tappa di Città del Messico, dopo un weekend di gara spettacolare! ️ Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano chi può sorridere e chi invece dovrà archiviare un fine settimana deludente. Chi sono i piloti felicioni e chi gli scontenti? Scopri con noi la lista completa e facci sapere nei commenti se sei d’accordo con le nostre scelte! Lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi della rubrica più attesa dagli appassionati di motorsport!