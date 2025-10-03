F1, scatta il weekend di Singapore: una tappa che potrebbe riscrivere l’intera stagione

Nella giornata odierna prenderà il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato cittadino di Marina Bay si inizierà a fare sul serio con la prima giornata di lavoro, in vista di un evento che, senza ombra di dubbio, sarà di estrema importanza per l’intero campionato. A volte questo modo di dire è inflazionato, ma in questo caso ci attende una tre-giorni dal peso specifico indicibile.

Il programma del venerdì del Gran Premio di Singapore prenderà il via alle ore 11.30 italiane (le ore 17.30 locali) con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda scatterà alle ore 15.00, che andrà a completare, sotto la luce dei riflettori, la seconda ora di lavoro in pista. Inizieremo a farci un quadro più chiaro dei valori in pista. Una pista che, tra muretti e altissime temperature, rappresenta un osso duro sia per i team (con un bilanciamento da alto carico) e per i piloti, portato allo stremo delle forze.

Dopo la tappa di Baku la situazione di classifica si fa sempre più interessante. Oscar Piastri è sempre al comando con 324 punti con 25 lunghezze di vantaggio su Lando Norris, mentre zitto zitto Max Verstappen è salito a quota 255. Quarta posizione per George Russell con 212, quinta per Charles Leclerc a 165. La trasferta azera ha lasciato spunti di interesse a pioggia. Oscar Piastri, dopo il disastro di Baku, sarà in grado di tornare “Ice man” e riportarsi ai suoi livelli? Dalla parte opposta del box, Lando Norris sarà in grado di dimenticare l’occasione non sfruttata in Azerbaijan per tornare a mettere pressione al rivale?

Alle loro spalle, essendo la McLaren la ovvia favorita a Marina Bay, molto bollirà in pentola. Max Verstappen cercherà di proseguire nel suo ottimo momento, dopo le vittorie di Monza e Baku, per mettere ulteriore pressione al duo papaya. In casa Mercedes, invece, si incrociano le dita. Nel fresco di Baku, infatti, le W16 di George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno fatto ottime cose, ma nel caldo torrido di Marina Bay le cose potrebbero complicarsi. Chiudiamo con la Ferrari che, spesso, ha fatto vedere buone cose a Singapore, ma con questa SF-25 la sensazione è che potrebbe arrivare l’ennesima delusione di una stagione da dimenticare per Charles Leclerc e Lewis Hamilton…