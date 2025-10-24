F1 oggi in tv, GP Messico 2025: orari prove prove libere, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 24 ottobre, prende il via il fine-settimana del GP del Messico, ventesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Città del Messico assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 20.30 la FP1 e dalle 00.00 italiane la FP2.

Le Ferrari saranno osservati speciali. Dopo quanto accaduto ad Austin, in Texas, l’obiettivo sarà quello di confermare il podio ottenuto dal monegasco Charles Leclerc negli Stati Uniti. Non sarà una cosa semplice dal momento che la concorrenza si presenta assai agguerrita e soprattutto la Rossa non pare dare le sufficienti garanzie.

Per la vittoria dovrebbe essere un discorso riservato alle McLaren e alla Red Bull di Max Verstappen. L’olandese vuole continuare nella sua rimonta straordinaria e scopriremo se anche sul tracciato messicano questa risalita si replicherà. I Papaya dovranno rispondere presente.

La prima giornata di prove libere del GP di Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV

Venerdì 24 ottobre (orari italiani)

Ore 20.30-21.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207).

Sabato 25 ottobre (orari italiani)

Ore 0.00-01.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1 (copertura completa), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (prove libere 2); non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8, neanche in differita.

Diretta streaming: SkyGo e NOW; non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere odierne su TV8.it, neanche in differita.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Venerdì 24 ottobre

Non è prevista la copertura televisiva e in streaming delle prove libere su questo canale.