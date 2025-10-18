F1, Max Verstappen: “Per la gara serve una buona partenza, sarà battaglia serrata”

Max Verstappen non vuole alzare bandiera bianca e punta a continuare a lottare per il Mondiale di F1. Nelle qualifiche della gara sprint del GP degli Stati Uniti ad Austin il neerlandese si è andato a prendere la pole position con il tempo di 1:32.143.

Le parole dell’alfiere della RedBull: “La qualifica è andata bene. In tutte le fasi siamo rimasti molto vicini, ma la vera sfida è mettere tutto insieme nel momento decisivo, soprattutto affrontando la gomma soft senza riferimenti chiari. La strategia ha funzionato, però prevedo una battaglia serrata domani nella Sprint, che è esattamente quello che vogliamo vedere”.

Guardando alla prova odierna: “Sono entusiasta per domani e soddisfatto della prestazione di oggi. Il vento era molto variabile e rafficato, mentre la pista è molto irregolare, con molte buche, e questo rende facile perdere il controllo alle alte velocità. In una qualifica del genere, devi lasciare qualche margine d’errore, ma per noi è stata una giornata molto positiva”.

Sulla strategia di gara: “Ora bisogna concentrarsi su una buona partenza. La curva 1 è piuttosto larga, e poi spero riusciremo a mantenere un buon ritmo durante la gara, ma lo scopriremo solo domani”.