F1, Max Verstappen fa sua la pole della Sprint ad Austin davanti alle McLaren. Ferrari deludenti

Andate in archivio le qualifiche per la Sprint Race negli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Austin, in Texas, lo spettacolo non è mancato su una pista dalle caratteristiche molto particolari. Un tracciato lung0 5,513 chilometri e composto da 20 curve, che incorpora passaggi ispirati a celebri circuiti che hanno fatto la storia della F1.

Si trovano curve che richiamano la sequenza Maggots-Becketts di Silverstone, Suzuka, Hockenheim e persino l’Otopark di Istanbul. Una delle sue peculiarità è senz’altro il dislivello di 41 metri, ben rappresentato dalla ripida salita appena dopo la griglia. La varietà delle curve richiede assetti versatili capaci di approfittare delle velocità di punta, pur garantendo stabilità nelle sezioni più guidate.

A fare la differenza è stato l’olandese Max Verstappen. Il pilota della Red Bull continua a insinuarsi nella lotta iridata, andando a stampare il miglior tempo di 1:32.143 e a precedere le due McLaren del britannico Lando Norris (+0.071) e dell’australiano Oscar Piastri (+0.380), leader del campionato. Sarà una curva-1 infuocata domani al via della Sprint.

Alle spalle del trio troviamo la grande sorpresa di questo time-attack, ovvero la Sauber del tedesco Nico Hulkenberg, distanziato di 502 millesimi dal vertice, a precedere la Mercedes del britannico George Russell (+0.745) e l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso (+0.767).

Decisamente male le Ferrari. La scuderia di Maranello ha concluso in ottava e decima posizione, con Lewis Hamilton a 0.892 e Charles Leclerc a 0.961. Il britannico si è confermato più veloce del monegasco, ma nello stesso tempo la vettura ha dato un’ulteriore dimostrazione delle proprie fragilità. A questo proposito, i tecnici hanno sostituito il cambio sulla vettura di Leclerc, presentatosi a queste qualifiche con pochi riferimenti per quanto accaduto nelle prove libere.

Fuori dalla Q3 Kimi Antonelli, non in grado di trovare la prestazione pura come avrebbe voluto con la Mercedes. Scatterà dall’undicesima casella domani nella gara del sabato il bolognese, anche per via di un bloccaggio nel suo tentativo con la W15.

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE SPRINT GP USA F1 2025

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:32.143 —

2 Lando Norris McLaren +0.071 1:32.214

3 Oscar Piastri McLaren +0.380 1:32.523

4 Nico Hülkenberg Kick Sauber +0.502 1:32.645

5 George Russell Mercedes +0.745 1:32.888

6 Fernando Alonso Aston Martin +0.767 1:32.910

7 Carlos Sainz Williams +0.768 1:32.911

8 Lewis Hamilton Ferrari +0.892 1:33.035

9 Alexander Albon Williams +0.956 1:33.099

10 Charles Leclerc Ferrari +0.961 1:33.104

11 Kimi Antonelli Mercedes — —

12 Isack Hadjar Racing Bulls — —

13 Pierre Gasly Alpine — —

14 Lance Stroll Aston Martin — —

15 Liam Lawson Racing Bulls — —

16 Oliver Bearman Haas F1 Team — —

17 Franco Colapinto Alpine — —

18 Yuki Tsunoda Red Bull Racing — —

19 Esteban Ocon Haas F1 Team — —

20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber — —