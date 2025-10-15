F1, Ferrari cerca la “foglia di fico” per salvare il decoro. Il 2025 sta assumendo i contorni di una disfatta totale

Il Mondiale di F1 entra nell’ultimo quarto, quello che assegnerà il titolo piloti a uno tra Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen. Chiaramente, ognuno di loro ha possibilità ben differenti di fregiarsi dell’Iride. C’è chi ne ha di più e chi di meno. Di certo, sono valori superiori allo “zero” detenuto da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Zero è anche il numero di successi conseguiti dalla Ferrari nella stagione corrente. Il piatto ha cominciato a piangere già da Melbourne e nessuno avrebbe mai immaginato che il 2025 potesse assumere tinte così tetre. Alle dichiarazioni roboanti e alle promesse di tornare a festeggiare un Mondiale, parzialmente motivate dal vigoroso finale 2024, ha però fatto seguito una realtà dei fatti ben diversa dalle intenzioni.

Diciotto gare in archivio, zero vittorie e appena cinque podi. Si tratta di un bottino misero, ben inferiore a quello dell’ultimo triennio. A lungo, il Cavallino Rampante si è nascosto dietro al paravento del ruolo di essere comunque “seconda forza” guardando alla classifica Mondiale costruttori. Una menzogna, un alibi che non regge. Come si suole dire, le bugie hanno le gambe corte.

Mercedes è reduce dal trionfo di Singapore e riparte a petto gonfio. Red Bull, come detto, ambisce a completare un’impresa che avrebbe del sensazionale. Tuttavia, anche se la rimonta di Verstappen non dovesse concretizzarsi, il Drink Team ha già messo a referto 4 successi e sono 2 quelli delle Frecce d’Argento. Alfine, il bilancio del 2025 dell’una e dell’altra entità non sarà certo deficitario.

Viceversa, Maranello rischia seriamente di finire in ‘Profondo Rosso’. A conti fatti, per trovare qualcosa di peggio nell’ultimo decennio, si deve scomodare il raccapricciante 2020 e il bigio 2021, corso però giocoforza con evoluzioni delle monoposto dell’anno prima a causa dei lockdown dettati dalla pandemia, che resero impossibile sviluppare le nuove auto.

Riuscirà in qualche modo Ferrari a evitare la totale disfatta? Intendiamoci, il 2025 lo è già. La stagione ha nuovamente messo a nudo le mancanze e le lacune del team. Se il separé del secondo posto nel Mondiale costruttori dovesse cadere, si cerca almeno una foglia di fico dietro la quale “nascondere le proprie vergogne”. Quantomeno per il decoro.

Questa foglia di fico può solo essere un’affermazione, anche estemporanea e fine a sé stessa, ma comunque una vittoria. Quel termine che non viene associato al Cavallino Rampante ormai da quasi un anno, ossia dal doppio trionfo conseguito tra Austin e Città del Messico nel 2024…