Commenta con noi in diretta la gara di Austin! Inizia un finale di stagione infuocato per la Formula 1 2025: con il titolo costruttori già assegnato, la lotta si concentra tutta sul mondiale piloti. I due Papaya sono finalmente pronti (speriamo!) a sfidarsi ruota a ruota, mentre Verstappen e Russell — i due outsider più in forma del momento — sono lì, pronti a sfruttare ogni occasione. E le Rosse? La speranza di rivederle competitive non manca, così come quella di assistere a qualche gara “sorpresa” da parte di chi non guida auto da prima fila (vedi Alonso, Sainz o un pilota Racing Bull). Insomma, nel weekend texano di Austin ci sono tutti gli ingredienti per due gare spettacolari — ricordate che ci sarà anche la Sprint Race! ️ Unisciti alla diretta, commenta con noi e vivi ogni giro come se fossi in pista!