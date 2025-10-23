Dove vedere lo sci alpino in tv, Giganti Soelden 2025: orari, programma, streaming

Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2025-2026. Un inizio consueto sulle nevi austriache di Soelden, dove in programma nel fine settimana ci saranno due giganti, uno femminile ed uno maschile. Si gareggia come sempre sul ghiacciaio Rettenbach e non è stato certamente un inizio di stagione sereno per l’Italia.

All’assenza di Federica Brignone, purtroppo si è aggiunta anche quella di Marta Bassino, che ha già terminato la sua stagione ancora prima di cominciarla. Purtroppo la piemontese si è procurata la frattura del piatto tibiale e dovrà anche dire addio alle Olimpiadi casalinghe di Milano Cortina 2026. In campo femminile l’Italia si affiderà quasi completamente a Sofia Goggia, che vuole confermare i progressi fatti nelle ultime stagioni tra le porte larghe.

Tra gli uomini, invece, Soelden resta un tabù, visto che gli azzurri non hanno mai vinto. Impresa quasi impossibile anche domenica, ma la nuova squadra allenata da Guido Pini vuole provarci. Luca de Aliprandini è l’uomo di punta, ma attenzione anche ad Alex Vinatzer che vuole ben figurare in gigante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile e maschile di Soelden, valide per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SOELDEN 2025

Sabato 25 Ottobre

10.00 Prima manche gigante femminile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante femminile Soelden (Austria)

Domenica 26 Ottobre

10.00 Prima manche gigante maschile Soelden (Austria)

13.00 Seconda manche gigante maschile Soelden (Austria)

GIGANTE SOELDEN 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD in chiaro

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.