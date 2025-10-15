Dove vedere in tv Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per l’Olimpia Milano in una nuova settimana col doppio turno! Domani giovedì 16 ottobre alle 19:00 ora italiana i meneghini fanno visita ai lituani dello Zalgiris Kaunas per la quinta giornata della regular season 2025-2026.

L’EA7 Emporio Armani ritorna in campo a 48 ore dal ko esterno contro il Bayern Monaco (64-53) in una partita dal punteggio molto basso, dove i milanesi non sono riusciti ad approfittare di qualche momento di difficoltà dei bavaresi nonostante gli 11 punti dell’ex di turno Devin Booker e 10 di Shavon Shiedls. 1-3 è il record dei meneghini, che devono assolutamente vincere per evitare di rimanere nella parte bassa della classifica.

Anche lo Zalgiris Kaunas è reduce da un impegno in trasferta, con la compagine lituana che ha sfidato a Belgrado (Serbia) la Stella Rossa uscendo sconfitta per 88-79 e incassando così il primo ko stagionale in Eurolega. Fari puntati su Maodo Lo – ex Olimpia Milano – e sulla guardia Sylvain Francisco, con Donatas Motjesunas che proverà a dare man forte in un impianto che si presenta sempre come un’autentica bolgia.

Palla a due che verrà alzata alla Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) domani sera alle 19:00 ora italiana – le 20:00 secondo il fuso orario della città baltica. Diretta TV disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla di questo match di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Giovedì 16 ottobre

19:00 ora italiana Zalgiris Kaunas-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA ZALGIRIS KAUNAS-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport