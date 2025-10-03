Dove vedere in tv Tony Cairoli al Motocross delle Nazioni 2025: orari, programma, streaming

Ci sarà anche Tony Cairoli tra i protagonisti più attesi al via del Motocross delle Nazioni 2025, in programma tra sabato 4 e domenica 5 ottobre all’Ironman Raceway di Crawfordsville (Indiana). La 78ma edizione del Nazioni si disputa dunque oltreoceano in terra statunitense, con Team USA che proverà a tornare sul gradino più alto del podio tre anni dopo il precedente successo casalingo di Red Bud (l’unico negli ultimi tredici anni).

L’Italia può contare su una buona formazione e va considerata un’outsider di lusso per le posizioni di vertice, schierando oltre al 40enne nove volte campione del mondo Tony Cairoli (giunto alla 16ma partecipazione) anche il campione mondiale MX2 del 2023 Andrea Adamo e l’emergente bergamasco Andrea Bonacorsi (10° e 8° in campionato nelle sue prime due stagioni in MXGP).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming del Motocross delle Nazioni 2025. Tutte le sessioni del weekend saranno visibili in diretta streaming a pagamento su MXGP-TV, inoltre le tre gare domenicali verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, discovery+ e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025

Sabato 4 ottobre

20.30 Qualifying Race MXGP

21.30 Qualifying Race MX2

22.30 Qualifying Race Open

Domenica 5 ottobre

19.10 Gara-1 (MXGP & MX2)

20.40 Gara-2 (MX2 & Open)

22.08 Gara-3 (Open & MXGP)

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (le tre gare della domenica).

Diretta streaming: MXGP-TV; le tre gare della domenica anche su Sky Go, NOW, discovery+ e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.