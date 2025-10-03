Dove vedere in tv Salernitana-Cavese, Serie C calcio: orario, programma, streaming

Domenica 5 ottobre (alle ore 14.30) si giocherà Salernitana-Cavese, incontro valido per l’ottava giornata di Serie C. Allo Stadio Arechi andrà in scena il sempre accesissimo derby campano, un incontro atteso da entrambe le tifoserie per ben diciotto anni: bisogna risalire al 2007 per trovare gli ultimi precedenti, entrambi terminati in parità (0-0 e 1-1). Si preannuncia un confronto molto avvincente e appassionante, pronto a dare nuova linfa a una rivalità storica.

La Salernitana svetta in testa alla classifica del girone C con 16 punti, alla pari con il Benevento e con quattro punti di vantaggio sul terzetto formato da Catania, Cosenza e Casarano. Il momento dei granata, che sono in lotta per tornare in Serie B, non è però dei migliori, perché sono reduci dalla sconfitta casalinga contro l’Audace Cerignola e dal pareggio in trasferta sul campo del Casarano, dunque proveranno a rialzare la testa di fronte ai propri tifosi.

La Cavese stazione invece al quartultimo posto con 5 punti e ha bisogno di punti importanti in ottica salvezza. Gli Aquilotti sono riusciti a dare una sterzata al loro campionato imponendosi per 2-0 sul campo del Monopoli lo scorso fine settimana, incamerando tre punti dopo i ko rimediati contro Latina e Casarano e respirando una boccata di ossigeno. Ricordiamo che i tifosi ospiti non possono essere presenti sugli spalti a causa del divieto di trasferta, che varrà anche a parti inverse per il ritorno previsto il prossimo 15 febbraio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Salernitana-Cavese, incontro valido per l’ottava giornata di Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 251, per gli abbonati; in diretta streaming su Sky Go e NOW, per gli abbonati.

CALENDARIO SALERNITANA-CAVESE, SERIE C

Domenica 5 ottobre

Ore 14.30 Salernitana vs Cavese – Diretta tv su Sky Sport 251

PROGRAMMA SALERNITANA-CAVESE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 251, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.