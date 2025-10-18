Dove vedere in tv la Superbike oggi, GP Spagna 2025: orari 18 ottobre, programma, streaming

Quest’oggi, sabato 18 ottobre, si comincia a fare veramente sul serio a Jerez de la Frontera con la Superpole e soprattutto gara-1 del Gran Premio di Spagna 2025, valevole come dodicesimo e ultimo round stagionale del Mondiale Superbike. Tutto pronto dunque per il capitolo conclusivo della sfida per il titolo iridato tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega.

Il turco della BMW si presenta sul circuito andaluso da leader della classifica generale con un ampio margine di 39 punti sull’italiano della Ducati, che dovrà dunque fare tripletta nel weekend iberico e sperare in una debacle del rivale per provare a ribaltare in extremis la situazione. Toprak può comunque chiudere i conti già oggi aritmeticamente vincendo gara-1 o comunque perdendo non più di due punti da Bulega.

La Superpole e gara-1 della Superbike a Jerez verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre la prima manche del weekend andaluso sarà visibile in diretta anche su TV8 (in chiaro) e su Sky Sport Uno. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP SPAGNA SUPERBIKE OGGI

Sabato 18 ottobre

Ore 11.00 Superpole a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-1 a Jerez de la Frontera (Spagna) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA GP SPAGNA SUPERBIKE: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP; gara-1 anche su TV8 (in chiaro) e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go e NOW; gara-1 anche su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.