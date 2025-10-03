Dove vedere in tv Italia-Argentina, Mondiali calcio U20: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà l’Argentina nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali Under 20 di calcio. Gli azzurri scenderanno in campo nella notte italiana di domenica 5 ottobre (ore 01.00) per incrociare l’Albiceleste all’Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaíso (Cile). Dopo aver sconfitto l’Australia per 1-0 e aver pareggiato con Cuba per 2-2, la nostra Nazionale si gioca il passaggio del turno contro la quotata compagine sudamericana, capace di imporsi nei primi due incontri.

I ragazzi del CT Carmine Nunziata hanno bisogno di un pareggio per essere sicuri di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata di categoria, mentre in caso di sconfitta dovranno sperare in un passo falso di Cuba contro l’Australia per garantirsi la seconda piazza nel raggruppamento. In caso di vittoria, invece, l’Italia scavalcherebbe l’Argentina e chiudere il gruppo D in testa alla classifica. Agli ottavi di finale si qualificano le prime due classificate dei sei gironi e le quattro migliori terze.

L’Italia dovrebbe scendere in campo con il 4-3-2-1: Konaté il terminale offensivo supportato da Mosconi e Romano, Sala e Sardo gli esterni di centrocampo con Mannini a tessere le fila; difesa a quattro con Corradi, Natali, Cama e Sala davanti al portiere Nunziante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Argentina, incontro valido per la fase a gironi dei Mondiali Under 20 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play. Gli orari sono italiani (in Cile sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ARGENTINA, MONDIALI U20 CALCIO

Domenica 5 ottobre

Ore 01.00 Italia vs Argentina – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-ARGENTINA, MONDIALI U20 CALCIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.