Dove vedere in tv i Mondiali gravel 2025: orari, programma, canale, streaming

Tra sabato 11 e domenica 12 ottobre andrà in scena la quarta edizione dei Campionati Mondiali gravel sotto l’egida dell’UCI. La rassegna iridata si terrà questo weekend nella regione neerlandese del Limburgo meridionale (Zuid-Limburg), con le due gare élite che prenderanno il via da Beek e termineranno a Maastricht, capitale del Limburgo.

Si preannuncia grande spettacolo sugli sterrati dei Paesi Bassi, anche grazie alla presenza di alcuni campioni straordinari del ciclismo moderno tra cui l’eclettico britannico Thomas Pidcock (all’indomani del Lombardia) ed il formidabile velocista belga Tim Merlier in campo maschile oltre alle fenomenali padrone di casa oranje Marianne Vos (detentrice del titolo) e Lorena Wiebes sul versante femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari precisi, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali gravel 2025. Entrambe le gare élite del weekend saranno visibili in diretta streaming su discovery+ (le donne sabato dalle ore 13.30, gli uomini domenica dalle 14.15 anche su DAZN), inoltre sarà possibile seguire la prova maschile tramite diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI GRAVEL 2025

Sabato 11 ottobre

11.00 Gara femminile (131 km)

Domenica 12 ottobre

11.45 Gara maschile (180 km)

PROGRAMMA MONDIALI GRAVEL 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+ (gara femminile dalle 13.30 e gara maschile dalle 14.15); DAZN (gara maschile dalle 14.15).

Diretta Live testuale: OA Sport (gara maschile).