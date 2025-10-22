Dove vedere in tv Arnaldi-Zverev, ATP Vienna 2025: orario, programma, streaming

Matteo Arnaldi affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: dopo essere passato dalle qualificazioni e aver battuto lo statunitense Aleksandar Kovacevic al debutto nel tabellone principale, l’azzurro se la dovrà vedere contro il favorito tedesco, testa di serie numero 2 del seeding. L’appuntamento è per giovedì 23 ottobre, sarà il terzo match a partire dalle ore 12.00 (il secondo inizierà non prima delle ore 13.30).

Il programma di giornata sul Campo Centrale sarà aperto dal confronto tra Matteo Berrettini e il britannico Cameron Norrie, poi spazio alla sfida tra il russo Daniil Medvedev e il francese Corentin Moutet (non prima delle ore 13.30). Il 24enne, numero 72 del ranking ATP, incrocerà il 28enne, numero 3 del mondo. I due precedenti sono in favore del teutonico, che quest’anno ha prevalso ai sedicesimi dell’ATP 500 di Acapulco e del Masters 1000 del Canada, sempre al terzo set in rimonta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Zverev, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito a ridosso dell’incontro.; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-ZVEREV, ATP VIENNA 2025

Giovedì 23 ottobre

Terzo match dalle ore 12.00 Matteo Arnaldi vs Alexander Zverev

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Campo Centrale, si giocheranno nell’ordine: Berrettini-Norrie e Medvedev-Moutet (non prima delle ore 13.30). Al termine toccherà ad Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 206), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito a ridosso dell’incontro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.