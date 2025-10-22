Campioni non si nasce: si diventa. Dietro ogni medaglia ci sono anni di lavoro, sacrifici, studio e la visione di chi crede nel futuro dello sport. In questa nuova puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani ci accompagna nel cuore del progetto della Federazione Ginnastica d’Italia, l’innovativo “Ufficio Studi e Ricerche”, voluto dal presidente Andrea Facci. Un laboratorio di crescita e conoscenza pensato per formare allenatori, tecnici e tutte le figure che accompagnano i giovani ginnasti nel loro percorso di sviluppo. Ospite della puntata Massimo Contaldo, responsabile del progetto, che racconta come dietro i successi della ginnastica italiana ci sia un lavoro quotidiano fatto di formazione, analisi e passione. Perché il podio si conquista anche fuori dalla pedana. #Ginnasticomania #FGI #FederazioneGinnastica #ChiaraSani #AndreaFacci #MassimoContaldo #UfficioStudieRicerche #GinnasticaArtistica #GinnasticaRitmica #Allenatori #FormazioneSportiva #CampioniDelFuturo #SportItalia #GinnasticaItaliana #MotivazioneSportiva #Podio