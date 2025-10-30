È stato per un decennio uno dei simboli del nuoto italiano. Campione del mondo a Budapest 2017 negli 800 stile libero, due volte bronzo olimpico a Rio 2016 e protagonista di tante sfide memorabili, Gabriele Detti torna davanti ai microfoni per raccontarsi in una nuova veste. Ospite di Aglaia Pezzato ed Enrico Spada nella nuova puntata di Swim Zone, il campione livornese ripercorre le tappe più intense della sua carriera: dalle grandi vittorie ai momenti difficili segnati dagli infortuni, fino alle nuove sfide nelle acque libere sulle distanze brevi, con un sogno sempre nel cuore — tornare a vestire la maglia azzurra. Una chiacchierata sincera, tecnica e piena di emozione con uno dei fuoriclasse più amati del nuoto italiano, pronto a una nuova pagina della sua storia sportiva. Guarda l’intervista completa e scopri il lato più autentico di Gabriele Detti, tra ricordi, obiettivi e passione infinita per il nuoto. #GabrieleDetti #SwimZone #NuotoItaliano #AglaiaPezzato #EnricoSpada #Detti #Nuoto #FederazioneItalianaNuoto #AzzurriDelNuoto #AcqueLibere #800StileLibero #CampioneDelMondo #OlimpiadiRio2016 #NuotoItalia #IntervistaSportiva #SwimLife #ItalianSwimming #SportStory #NuotoAzzurro