Una vita dedicata all'atletica leggera e ai giovani talenti. Ospite del consueto appuntamento del giovedì di Sprint Zone, condotto da Ferdinando Savarese, è Tonino Andreozzi, figura storica e appassionata dell'atletica italiana. Da decenni punto di riferimento per intere generazioni di atleti e tecnici, Andreozzi ha attraversato diverse presidenze federali, mantenendo sempre la stessa energia e lo stesso entusiasmo nel promuovere lo sport e i suoi valori. Nel 2025 ha festeggiato un altro anno di grandi successi, culminato con lo storico trionfo dell'Italia nel medagliere degli Europei Under 20 di Tampere, un risultato che testimonia la solidità e la crescita del movimento giovanile azzurro. Un dialogo pieno di passione, ricordi e prospettive future con un protagonista assoluto dell'atletica italiana, che continua a credere nei giovani e nel valore dello sport come scuola di vita. Non perdere questa puntata di Sprint Zone: un viaggio nella storia, nel cuore e nel futuro dell'atletica italiana.