“La montagna non è solo una meta, è uno stile di vita.”In questo nuovo episodio di Run2U, torna con noi Maurizio Torri, Direttore di Sport di Montagna e voce autorevole del mondo outdoor.Parleremo di cosa significa davvero vivere e lavorare nello sport di montagna, come sta cambiando il panorama degli eventi outdoor, e quali sono le competenze chiave per chi sogna un futuro in questo settore. Se ti appassiona l’outdoor, se sogni di lavorare nella comunicazione sportiva o semplicemente vuoi ispirarti con una storia vera e concreta, questo episodio fa per te. Lascia un commento con la tua idea di “vivere la montagna”! Guarda la seconda parte ora e non dimenticare di iscriverti! Benvenuti nella seconda parte di Run2U con un ospite d’eccezione: Maurizio Torri, Direttore di Sport di Montagna e profondo conoscitore del mondo outdoor. In questo episodio approfondiamo: • Come si può lavorare nel mondo degli sport di montagna • Le evoluzioni della comunicazione sportiva outdoor • I cambiamenti nei format degli eventi e il futuro delle gare in montagna • L’importanza della passione, competenza e adattabilità per costruirsi un ruolo in questo settore Una chiacchierata autentica, umana, senza filtri, con uno dei riferimenti più solidi del panorama italiano legato al mondo outdoor. Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com! Iscriviti al canale Run2U per non perdere altre storie leggendarie dell’atletica italiana!! ‍♂️ Che tu sia un atleta, un appassionato o un professionista in cerca di ispirazione, questo contenuto ti darà prospettive reali e concrete. Iscriviti al canale, attiva la campanella e resta connesso con Run2U per nuove storie, consigli e visioni dal mondo della corsa, della montagna e oltre. #Run2U #MaurizioTorri #SportDiMontagna #OutdoorItalia #ComunicazioneSportiva #VitaOutdoor #MontagnaItaliana #SportOutdoor #TrailRunningItalia #LavorareNelloSport #StorieDiMontagna #PodcastOutdoor #DirettoreSportivo #Run2UPodcast #PassioneOutdoor #EventiOutdoor #SportInMontagna #VivereLaMontagna #OutdoorProfessionale #ComunicazioneOutdoor