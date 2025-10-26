Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Marco Odermatt subito in testa, ottavo Alex Vinatzer

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 è scattata domenica 26 ottobre a Soelden, in Austria, dove si è disputato lo slalom gigante che, come di consueto, ha avuto funzione di opening stagionale. A seguire si disputeranno gli slalom di Levi e Gurgl, poi si andrà negli USA con Copper Mountain e Beaver Creek.

Negli Stati Uniti saranno ospitate le prime gare veloci della stagione, mentre il Circo Bianco arriverà in Italia nella seconda metà di dicembre con le gare veloci della Val Gardena, per poi veder andare in scena le gare tecniche dell’Alta Badia.

Dopo Natale andrà in scena il superG di Livigno e dopo l’Epifania si terrà lo slalom di Madonna di Campiglio. Si tornerà nel Bel Paese per le Olimpiadi a febbraio, con le gare maschili ospitate a Bormio, mentre le Finali di marzo si terranno a Lillehammer, in Norvegia.

Dopo la prima gara stagionale classifica generale e di specialità coincidono: nel gigante di Soelden si registra la vittoria dello svizzero Marco Odermatt, primo con 100 punti, davanti all’austriaco Marco Schwarz, secondo a quota 80, ed al norvegese Atle Lie Mc Grath terzo con 60. In casa Italia ottavo Alex Vinatzer con 32, 22° Luca De Aliprandini con 9 e 24° Giovanni Borsotti con 7.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

1 ODERMATT Marco SUI 100

2 SCHWARZ Marco AUT 80

3 McGRATH Atle Lie NOR 60

4 BRENNSTEINER Stefan AUT 50

5 FAVROT Thibaut FRA 45

6 HAASER Raphael AUT 40

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36

8 VINATZER Alex ITA 32

9 KRANJEC Zan SLO 29

10 VITALE Flavio FRA 26

11 GRAMMEL Anton GER 24

12 HAUGAN Timon NOR 22

12 VERDU Joan AND 22

14 MEILLARD Loic SUI 18

15 ZUBCIC Filip CRO 16

16 TUMLER Thomas SUI 15

17 GRATZ Fabian GER 14

18 PINTURAULT Alexis FRA 13

19 STOCKINGER Jonas GER 12

20 MAES Sam BEL 11

21 RADAMUS River USA 10

22 DE ALIPRANDINI Luca ITA 9

23 LAINE Tormis EST 8

24 BORSOTTI Giovanni ITA 7

25 ELEZI CANNAFER. FRA 6

25 SOLBERG Eirik Hystad NOR 6

27 SCHMID Alexander GER 4

28 ZAMPA Andreas SVK 3

29 KRIECHMAYR Vincent AUT 2

30 AERNI Luca SUI 1

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

1 ODERMATT Marco SUI 100

2 SCHWARZ Marco AUT 80

3 McGRATH Atle Lie NOR 60

4 BRENNSTEINER Stefan AUT 50

5 FAVROT Thibaut FRA 45

6 HAASER Raphael AUT 40

7 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36

8 VINATZER Alex ITA 32

9 KRANJEC Zan SLO 29

10 VITALE Flavio FRA 26

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026

26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile

16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile

22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile

27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile

28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile

04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile

06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile

13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile

14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile

19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile

20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile

21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile

22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile

27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile

07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile

10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile

11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile

16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile

17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile

18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile

23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile

24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile

25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile

27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile

28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile

01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile

07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile

09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile

11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile

14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile

16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile

28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile

01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile

07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile

08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile

14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile

15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile