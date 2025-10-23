Ciclismo su pista: i Paesi Bassi si prendono tutto, tre ori in tre gare nella prima giornata

Non solo lo scratch al femminile nella prima giornata di finali ai Mondiali di ciclismo su pista in terra cilena. Nel Velodromo di Santiago prime medaglie assegnate nella velocità con le due team sprint.

Tra gli uomini non può che essere dominio dei Paesi Bassi: 41.691 il tempo per battere la Gran Bretagna nell’ultimo atto; si decide per pochissimo il bronzo, con l’Australia che supera la Francia. Da sottolineare la buona performance della squadra azzurra che, nel primo turno contro l’imbattibile Olanda, se la gioca per un tratto alla pari e firma il nuovo primato nazionale in 42.847 grazie a Mattia Predomo, Matteo Bianchi e Stefano Minuta.

Al femminile sono di nuovo le orange a salire sul tetto del mondo: terzo oro in tre gare per i Paesi Bassi, battuta la Gran Bretagna con il tempo di 45.743. Bronzo che va all’Australia che supera nettamente nella finalina la Polonia.

Italia fuori dalla lotta per le medaglie nell’inseguimento a squadre maschile: l’assenza di Ganna e Milan si fa sentire, Francesco Lamon, Davide Boscaro, Luca Giaimi e Renato Favero vengono battuti nel primo turno dalla Germania nonostante un ottimo 3:49.254. Finale che sarà tra Australia e Danimarca (tempo impressionante di 3:45.874).