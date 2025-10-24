Chi vincerà il Mondiale Piloti F1 2025? Dopo il GP di Austin, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano lo stato di forma di Red Bull, Ferrari, Mercedes e McLaren, cercando di capire chi potrà giocarsi il titolo in questo finale di stagione infuocato. Il prossimo appuntamento è la gara di Città del Messico, un circuito unico con il celebre passaggio in mezzo alle tribune e tante insidie tecniche: altitudine, temperatura e affidabilità saranno fattori decisivi. Un finale di campionato pazzesco e imprevedibile, dove ogni punto può fare la differenza. Non perderti la nostra analisi completa, i pronostici e le curiosità sul GP del Messico F1 2025!