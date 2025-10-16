Carlos Alcaraz strapazza Fritz e avanza comodamente in finale al Six Kings Slam

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Six Kings Slam 2025. Lo spagnolo torna dunque a giocare l’ultimo atto del torneo ad esibizione dal montepremi faraonico in Arabia Saudita. Alcaraz si è imposto nella prima semifinale sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e dieci minuti ed ora attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. C’è grande attesa ovviamente per una nuova sfida contro l’azzurro e sarebbe anche il remake della finale della scorsa edizione.

Un’ottima prestazione da parte di Alcaraz, che tornava in campo dopo aver saltato il Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo ha chiuso con sei ace e con il 78% dei punti quando ha servito la prima. La differenza è stata fatta da Alcaraz soprattutto con la seconda, vincendo il 60% dei punti contro il 40% dell’americano.

Dopo un avvio equilibrato, la svolta nel primo set arriva nel quinto game. Alcaraz si procura una palla break e la sfrutta subito complice anche l’errore con il rovescio lungolinea dell’americano. Lo spagnolo non concede nulla nei propri turni di servizio all’americano e va a prendersi il primo set in suo favore per 6-4 con una prima vincente.

Primi due game del secondo set che vanno via velocemente, ma nel terzo due doppi falli consecutivi di Fritz danno ad Alcaraz una palla break, ma lo spagnolo sbaglia un comodo rovescio. Nel quarto gioco Alcaraz concede la prima palla break del suo match, ma il passante di Fritz finisce lungo. Il break per il numero uno del mondo arriva nel quinto game, chiuso con una smorzata meravigliosa. La partita ormai è nelle mani dello spagnolo, che toglie ancora il servizio nel settimo gioco all’avversario. Alcaraz annulla una palla break nell’ottavo game e poi al terzo match point chiude sul 6-2 e raggiunge la finale del Six Kings Slam.