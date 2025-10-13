Calendario Grand Prix pattinaggio artistico 2025: orari tappe, programma Finals, tv, streaming

Sale la tensione. Ed è una tensione davvero speciale. Questa settimana comincerà infatti il Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, competizione itinerante con cui, dopo la pre-season, entrerà nel vivo una stagione che sarà caratterizzata dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come spesso accade negli anni olimpici, il circuito si rivelerà un ago della bilancia fondamentale per capire l’andazzo in vista del grande evento.

Rispetto a quello canonico, la distribuzione delle cinque tappe avrà un ordine diverso. Si partirà infatti lontani dal contenente americano. La prima prova in programma sarà il Grand Prix de France, pianificato ad Angers questo weekend, dal 17 al 19 ottobre. La carovana farà marcia quindi verso Chongqing con la Cup Of China (24-26 ottobre), per poi andare verso Saskatoon, città che ospiterà Skate Canada (31 ottobre-2 novembre).

Successivamente si farà capolino in Giappone per l’NHK Trophy (7-9 novembre), per poi virare di nuovo verso il Nord America con Skate America (14-16 novembre a Lake Placid) e tornare in Europa con il Finlandia Trophy di Helsinki (21-23 novembre). L’ultimo atto sarà invece in quel di Nagoya dal 5 all’8 dicembre.

Tutte le prove del circuito Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico saranno visibili in esclusiva su Discovery+. Non sono esclusi inoltre collegamenti sui canali lineari di Eurosport e trasmissioni in diretta o in differita su RAI Sport. Di seguito il calendario completo.

CALENDARIO GRAND PRIX 2025-2026 PATTINAGGIO DI FIGURA