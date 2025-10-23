Berrettini trova De Minaur a Vienna: precedenti favorevoli, ma c’é un indubbio svantaggio

Missione compiuta per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha sconfitto il britannico Cameron Norrie (n.35 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP500 di Vienna. Sul veloce indoor austriaco, Berrettini l’ha spuntata al termine di una battaglia durata più di tre di gioco e domani dovrà tornare in campo per affrontare nei quarti di finale l’australiano Alex de Minaur.

Se si vanno a guardare i precedenti, il tennista italiano è in vantaggio 3-2, considerando anche il datato incrocio del 2017 a livello di Challenge a Segovia (Spagna) vinto dall’aussie. Nei fatti, l’ultimo match disputato è stato nel Masters1000 di Miami e si è imposto il nostro portacolori con lo score di 6-3 7-6(7).

PRECEDENTI BERRETTINI-DE MINAUR

Miami Masters 2025 Hard R16 30 11 (29)Berrettini b. (10)Alex De Minaur [AUS] 6-3 7-6(7)

Wimbledon 2023 Grass R64 38 17 Berrettini b. (15)Alex De Minaur [AUS] 6-3 6-4 6-4

Atp Cup 2022 Hard RR 7 34 Alex De Minaur [AUS] b. Berrettini 6-3 7-6(4)

Queen’s Club 2021 Grass SF 9 22 (1)Berrettini b. (4)Alex De Minaur [AUS] 6-4 6-4

Segovia CH 2017 Hard SF 170 217 Alex De Minaur [AUS] b. (7)Berrettini 7-6(4) 7-5

Matteo, però, dovrà fare i conti con un fattore sfavorevole. Il riferimento è al tempo di recupero. De Minaur, infatti, ha giocato ieri il suo ottavo di finale (vittoria per 6-4 6-4 contro l’austriaco Filip Misolic) e avrà quindi un giorno di riposo in più. Una situazione, quindi, potrebbe mettere in difficoltà l’azzurro, specialmente pensando anche al particolare momento vissuto da Matteo.

Dopo mesi di inattività legati a problemi fisici/psicologici, Berrettini è tornato a giocare nella trasferta asiatica ed è in cerca della miglior condizione. Certo, anche de Minaur recentemente ha parlato di problemi all’anca, ma per quanto si è visto finora in Austria non sembra risentirne.