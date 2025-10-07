Singapore e Indonesia da incubo per Ferrari e Bagnaia | Russell vince, Marquez KO, Bezzecchi show! Nella puntata di oggi analizziamo a fondo il Gran Premio di Singapore di Formula 1 2025, dominato da George Russell, con Max Verstappen sempre più vicino alle McLaren e una Ferrari ancora in piena crisi. Un weekend da dimenticare per il Cavallino, tra errori e mancanza di ritmo. Nella seconda parte ci spostiamo sul Gran Premio di Indonesia di MotoGP, segnato dal grave infortunio di Marc Marquez, dal trionfo di Marco Bezzecchi e di Fermin Aldeguer, ma soprattutto dal crollo di Pecco Bagnaia, nuovamente in difficoltà con una Ducati GP25 che sembra ingestibile. Un episodio ricco di analisi, opinioni e approfondimenti tecnici sui temi più caldi del weekend motoristico! #Formula1 #F1 #SingaporeGP #GeorgeRussell #MaxVerstappen #Ferrari #CharlesLeclerc #CarlosSainz #MotoGP #IndonesianGP #MarcMarquez #MarcoBezzecchi #FerminAldeguer #PeccoBagnaia #Ducati #Motorsport #F1Highlights #MotoGPHightlights #GP2025 #RacingNews #AnalisiSportiva