Auger-Aliassime trionfa a Bruxelles e si avvicina nella Race a Musetti

Felix Auger-Aliassime è il nuovo campione dell’ATP 250 di Bruxelles. Il canadese conquista il suo ottavo titolo della carriera nel massimo circuito, sconfiggendo in finale il ceco Jiri Lehecka con il punteggio di 7-6 6-7 6-3 dopo due ore e trentaquattro minuti di gioco. Soprattutto Auger-Aliassime si avvicina in maniera decisa a Lorenzo Musetti nella race per le ATP Finals. Il toscano è ancora in vantaggio di poco più di 300 punti e si deciderà tutto nelle ultime settimane, in particolare al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. Lehecka ha l’occasione nel quinto game, ma non riesce a sfruttare le tre palle break a sua disposizione. Il set scivola agevolmente verso il tie-break, con Auger-Aliassime che parte fortissimo e scappa sul 5-0. Un vantaggio comodo per il canadese che chiude sul 7-2.

Il copione della partita resta sempre lo stesso anche nel secondo set. Lehecka deve annullare due palle break nel terzo game e poi anche un’altra nel settimo. Il set scivola nuovamente verso il tie-break, che è decisamente combattuto. Auger-Aliassime si porta sul 6-4, ma manca due match point e subisce la clamorosa rimonta da parte di Lehecka che chiude per 8-6.

L’equilibrio della partita viene spezzato nel quarto game del terzo set. Auger-Aliassime si procura due palle break e alla fine riesce a sfruttare la seconda, strappando il servizio al ceco. Il break alla fine è decisivo, perchè il canadese non lascia possibilità di rimonta all’avversario, chiudendo sul 6-3 e conquistando così il titolo a Bruxelles.