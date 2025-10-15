ATP Stoccolma 2025, Ruud e Shapovalov ai quarti. Buon esordio di Sonego

Prosegue l’ATP 250 di Stoccolma e c’è stato l’ottimo esordio di Lorenzo Sonego, che ha superato il britannico Arthur Fery in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentasei minuti di gioco. Il piemontese affronterà al secondo turno l’americano Aleksandar Kovacevic, che ha sfruttato anche il ritiro dell’argentino Camilo Ugo Carabelli nel corso del terzo set, quando lo statunitense era avanti con il punteggio di 4-6 7-5 4-0.

Sarà l’ungherese Marton Fucsovics ad affrontare al secondo turno il danese Holger Rune, testa di serie numero uno a Stoccolma. Il tennista magiaro ha dominato contro l’olandese Jesper De Jong, imponendosi con un comodo 6-1 6-2 in poco più di un’ora di gioco.

Ci sono anche i primi qualificati per i quarti di finale. Casper Ruud, numero due del seeding, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto il veterano croato Marin Cilic con il punteggio di 7-6 6-4. Per Ruud nei quarti ci sarà la sfida con l’americano Sebastian Korda, che ha superato dopo una grande battaglia il polacco Kamil Majchrzak in tre set per 6-4 4-6 7-5

Finisce il sogno del padrone di casa Leo Borg. Il figlio d’arte è stato sconfitto dal canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero tre, con il punteggio di 6-2 5-7 6-1. Il canadese se la vedrà ora nei quarti con il vincente del match il britannico Jacob Fearnley e lo svedese Elias Ymer.

RISULTATI ATP STOCCOLMA 2025

Kovacevic (Usa) b. Ugo Carabelli (Arg) 4-6 7-5 4-0 ret.

Sonego (Ita) b. Fery (Gbr) 6-4 6-2

Fucsovics (Hun) b. De Jong (Ned) 6-1 6-2

Korda (Usa) b. Majchrzak (Pol) 6-4 4-6 7-5

Ruud (Nor) b. Cilic (Cro) 7-6 6-4

Shapovalov (Can) b. Borg (Sve) 6-2 5-7 6-1