ATP Basilea 2025, rimonta vincente di Fritz. Avanzano Ruud e Auger-Aliassime

Gli ultimi sette match del primo turno caratterizzano il programma della terza giornata del torneo ATP 500 di Basilea: si completa il quadro dei partecipanti agli ottavi di finale. Taylor Fritz supera il primo ostacolo al termine di una battaglia. Avanzano il norvegese Casper Ruud e il canadese Felix Auger-Aliassime.

Taylor Fritz, testa di serie numero uno, esce vincitore di un vibrante faccia a faccia di due ore e trentotto minuti. Lo statunitense rimonta il monegasco Valentin Vacherot, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, 4-6 7-6(4) 7-5. Il sorprendente inizio di giornata regala la vittoria di Botic Van De Zandschulp. L’olandese travolge il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero sei, 6-2 6-2 in un’ora e ventiquattro minuti. Il francese Ugo Humbert regola lo statunitense Sebastian Korda 6-3 6-4 in un’ora e undici minuti.

Il norvegese Casper Ruud, quarto favorito del tabellone, piega il francese Quentin Halys 6-1 7-6(3) in un’ora e sedici minuti. Il canadese Felix Auger-Aliassime, reduce dal titolo di Bruxelles, continua la sua corsa verso la qualificazione alle ATP Finals. La testa di serie numero cinque supera il connazionale Gabriel Diallo 6-2 7-5 in un’ora e cinquantuno minuti.

Il brasiliano Joao Fonseca supera il turno senza neanche dover scendere in campo grazie al ritiro del ceco Jakub Mensik, testa di serie numero sette. Nell’ultimo incontro di giornata lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, ottavo favorito del seeding, rimonta l’americano Jenson Brooksby 6-7(6) 6-4 7-5, al termine di una maratona di due ore e quarantotto minuti.