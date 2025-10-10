Altri video
FOCUS – ATLETICA: intervista esclusiva ad Alberto Cova, campione olimpico, mondiale ed europeo dei 10.000 metri, che ci riporta dentro alle grandi sfide del mezzofondo italiano e internazionale.
♂️ Insieme ad Alice Liverani parleremo di:
* Le battaglie in pista con i rivali azzurri Salvatore Antibo, Stefano Mei, Venanzio Ortis e il giovane Francesco Panetta
* Il Mondiale di Helsinki 1983, quando non era il favorito ma seppe beffare il finlandese e il tedesco con il suo sprint finale
* Il paragone con l’atletica di oggi, dove le gare si decidono spesso in volata come ai suoi tempi
* Perché al maschile manca ancora una “Battocletti” capace di trascinare il movimento
* Troppi anni passati senza credere che gli italiani potessero battere gli africani
* La sua ricetta per il rilancio del mezzofondo italiano
Un viaggio tra ricordi, tattica, emozioni e prospettive per il futuro dell’atletica azzurra.
Conduce Alice Liverani