WTA Guadalajara 2025, Stefanini supera Stephens. Ai quarti già Bartunkova e Maria

Prosegue il torneo WTA di Guadalajara. Buona la prima per Lucrezia Stefanini, che vince il suo match d’esordio dopo che era stato interrotto ieri per pioggia. La tennista toscana ha superato in tre set l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 6-4 4-6 6-1 in due ore e ventitré minuti di gioco ed ora dovrà vedersela con la polacca Magdalena Frech, testa di serie numero quattro, che ha sfruttato un bye al primo turno.

Ci sono le prime giocatrici qualificate per i quarti di finale. Tra queste la ceca Nikola Bartunkova, che ha superato la connazionale Darja Vidmanova per 6-3 6-2 ed ora attende proprio la vincente del match tra Stefanini e Frech.

Avanza ai quarti di finale anche la tedesca Tatjana Maria, che ha sconfitto la canadese Rebecca Marino in due set con il punteggio di 6-3 7-5. La numero sei del seeding aspetta ora l’avversaria dei quarti di finale, che uscirà dal match tra la belga Elise Mertens, testa di serie numero uno, e la francese Elsa Jacquemot. Una sfida interrotta nel corso del secondo set, con la belga che aveva vinto la prima frazione per 6-4.

RISULTATI WTA GUADALAJARA 2025

PRIMO TURNO

Stefanini (Ita) b. Stephens (Usa) 6-4 4-6 6-1

SECONDO TURNO

Bartunkova (Cze) b. Vidmanova (Cze) 6-3 6-2

Maria (Ger) b. Marino (Can) 6-3 7-5

Mertens (Bel) – Jacquemot (Fra) 6-4 2-3 interrotta