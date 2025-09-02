WEC, il 2025 riparte con la Lone Star Le Mans. Cadillac prova ad avvicinarsi a Ferrari

Il Circuit of The Americas torna protagonista questo fine settimana con la ripresa del FIA World Endurance Championship. Tre gare restano alla conclusione del Mondiale 2025, prove decisive per l’assegnazione del titolo costruttori e piloti che attualmente è nelle mani di Ferrari.

Il marchio di Maranello guida la prima classifica citata con ben 175 punti contro i 120 di Cadillac che ha dominato la scena in Brasile. Le due 499p ufficiali proveranno a chiudere i giochi in anticipo, mentre gli americani tenteranno di tenere aperta la sfida almeno fino alla finale in Bahrain.

Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens (Cadillac Hertz Team JOTA n. 12) hanno agguantato grazie all’acuto di Interlagos il terzo posto nel Mondiale piloti con 68 punti all’attivo. La V-Series.R n. 12 guarda da lontano la Ferrari n. 51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi e la 499P privata n. 83 AF Corse di Robert Kubica/Phil Hanson/Yifei Ye, rispettivamente in prima e seconda piazza con 105 e 93 punti all’attivo.

Ricordiamo che ai fini della classifica costruttori solamente le Ferrari ufficiali prendono punti. Resta quindi ‘neutrale’ la n. 83 che grazie all’acuto nella 24h di Le Mans si è avvicinata alla Rossa n. 51 riaprendo di fatto la corsa per il titolo piloti.

Cadillac è l’unico marchio che ha vinto nel 2025 oltre chiaramente a Ferrari. Ancora zero gioie quindi per Porsche, BMW e soprattutto Toyota, grande delusa della stagione in corso con le proprie GR010 Hybrid che anche in Brasile non sono mai state della partita.

Ferrari si contende anche il primato in LMGT3 con la 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse di Alessio Rovera/Simon Mann/François Heriau. Il terzetto vanta 76 punti contro i 89p della Porsche 992 GT3-R n. 92 Manthey 1st Prohm di Richard Lietz/Ryan Hardwick/Riccardo Pera, vincitori in quel di Le Mans a giugno ed abili a difendersi dai rivali in Brasile.

Corvette e Ford, rispettivamente in azione con TF Sport e Proton Competition, saranno da tenere in considerazione negli USA insieme alla sempre temibile Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 Heart of Racing ed alla BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Ritorno in azione in North America per Valentino Rossi, determinato a raggiungere il primo acuto in carriera anche nel Mondiale insieme a Kelvin van der Linde ed a Ahmad Al Harthy.

Non ci sono molti cambi nell’entry list da segnalare ad eccezione del ritorno di Ben Barnicoat con Akkodis ASP Lexus in GT e la presenza di tre piloti con le due Porsche ufficiali in Hypercar. Il marchio di Stoccarda ha usato la ‘formazione ridotta’ a San Paolo con solo due protagonisti in azione, scelta effettuata anche da altri costruttori da marzo ad oggi.

La Lone Star Le Mans, nome ufficiale dell’evento del FIA WEC in quel di Austin, sarà visibile per l’Italia su Discovery + oppure su Sky Sport. La manifestazione che scatterà domenica alle 20.00 italiane e che avrà una durata di sei ore potrà essere seguita anche sul sito ufficiale del Mondiale Endurance con la sottoscrizione dell’apposito abbonamento.