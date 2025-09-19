Il Telimar, archiviata una stagione di sofferenza conclusa con la salvezza ottenuta nella semifinale playout con la Nuoto Catania, punta a ritrovare il rendimento delle precedenti annate e ad inserirsi nuovamente nella lotta per l’Europa. Il vicecapitano Andrea Giliberti delinea le prospettive per la nuova annata di una formazione siciliana che ha operato un mercato di qualità con gli innesti mirati del portiere Massaro, del mancino montenegrino Vukurovic e dell’attaccante statunitense Saveljic.