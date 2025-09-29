Tutto pronto per l’inizio dell’A1 maschile 2025-26. Il massimo campionato prenderà il via sabato 4 ottobre con i match valevoli per la prima giornata del girone di andata. A pochi giorni dall’inizio della stagione Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco, presenta le rinnovate ambizioni del club ligure che, dopo una campagna acquisti in cui ha cambiato il roster inserendo otto nuovi giocatori, punta a dominare la scena in Italia e a giocarsi le proprie carte per arrivare fino in fondo in Champions League.