Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari miglior giovane, Vingegaard in rosso
La diciannovesima tappa della Vuelta di Spagna non proponeva particolari difficoltà altimetriche, ma il danese Jonas Vingegaard è riuscito a conquistare quattro secondi di abbuono grazie al secondo posto ottenuto al traguardo volante di Salamanca e ora può fare affidamento su un margine di 44” nei confronti del portoghese Joao Almeida alla vigilia della Bola del Mundo.
Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Il nostro Giulio Pellizzari rimane al comando della classifica riservata ai giovani. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine della diciottesima tappa.
CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025
CLASSIFICA GENERALE
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 44″ 68:57:44
2 2 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 20″ 0:44
3 3 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 18″ 2:43
4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 8″ 3:22
5 5 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 10″ 4:23
6 6 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 5:21
7 7 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:24
8 8 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 7:30
9 9 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 6″ 7:46
10 10 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2″ 10:21
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 277
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 177
3 6 ▲3 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 135
4 5 ▲1 Vernon Ethan Israel – Premier Tech 123
5 3 ▼2 Ciccone Giulio Lidl – Trek 115
6 4 ▼2 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 112
7 12 ▲5 Aular Orluis Movistar Team 93
8 7 ▼1 Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 91
9 8 ▼1 Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 85
10 9 ▼1 Bernal Egan INEOS Grenadiers 84
CLASSIFICA SCALATORI
1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 61
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 41
3 3 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 32
4 4 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 30
5 5 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 28
6 6 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 26
7 7 – Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 23
8 8 – Vinokurov Nicolas XDS Astana Team 22
9 9 – Landa Mikel Soudal Quick-Step 22
10 10 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18
CLASSIFICA GIOVANI
1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 69:02:07
2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:58
3 3 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 8:05
4 4 – Balderstone Abel Caja Rural – Seguros RGA 20:28
5 5 – Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 22:01
6 6 – Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 35:47
7 7 – López Harold Martín XDS Astana Team 49:07
8 8 – Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 55:55
9 9 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:14:58
10 10 – Pickering Finlay Bahrain – Victorious 1:15:59