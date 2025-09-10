Vuelta a España 2025, tappa di oggi O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero: orari, tv, percorso, favoriti. Almeida sfida Vingegaard

Primo punto di snodo per la Vuelta a España 2025: terza settimana che entra nel vivo con la diciassettesima tappa, arrivo in salita durissimo che può rivoluzionare la classifica generale. Andiamo a scoprire la frazione odierna nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

PERCORSO DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Si parte da O Barco de Valdeorra e si arriva sull’Alto del Morredero dopo 143,2 km. Dopo poco meno di settanta chilometri i corridori affrontano la salita di Paso de las Traviesas, terza categoria di 7,8 chilometri al 4,1%. Lo sprint intermedio di Almazcara mette in palio punti importanti per la maglia verde e precede la salita finale dell’Alto del Morredero, prima categoria di 8,8 chilometri al 9,7% di pendenza media.

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025

Mercoledì 10 Settembre

Diciassettesima Tappa

O Barco de Valdeorras-Alto de El Morredero (143,2 chilometri)

Orario di partenza: 13:30

Orario di arrivo: 17.10 circa

DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 14:30 alle 17:45, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

FAVORITI

Vista l’altimetria, è probabile uno scontro diretto tra i big in chiave classifica generale. Doppia lotta: per la Maglia Rossa, con Jonas Vingegaard che deve difendersi da Joao Almeida, e per il podio, con lo scontro che è ormai tra Tom Pidcock e Jai Hindley. In chiave top-5 ieri c’è stato il sorpasso di Giulio Pellizzari su Felix Gall ma la sfida è ancora aperta, con anche Matthew Riccitello pronto ad inserirsi.