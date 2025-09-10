CiclismoStrada
Vuelta a España 2025: Giulio Pellizzari interrompe il digiuno italiano in Spagna dopo quasi due anni
L’Italia torna a vincere alla Vuelta a España e lo fa in grande stile. Spettacolare successo, il primo della carriera, per Giulio Pellizzari che si impone nella diciassettesima tappa, arrivo in salita ad Alto de El Morredero.
Vittoria significativa per il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe che ha messo in mostra tutte le sue qualità, confermando la Maglia Bianca e la quinta posizione in classifica generale. Trionfo importantissimo anche in casa Italia.
Pellizzari ha infatti interrotto un digiuno che iniziava a diventare davvero lungo per il Bel Paese in terra iberica: gli azzurri non si imponevano in una frazione infatti dal 15 settembre 2023, quasi due anni.
L’ultimo azzurro ad alzare le braccia al cielo, nella diciannovesima tappa con arrivo ad Íscar fu Alberto Dainese che si impose in volata davanti a Filippo Ganna.