US Open 2025, Pegula continua il torneo perfetto. Sabalenka in semifinale senza giocare

Un anno dopo Aryna Sabalenka e Jessica Pegula si ritroveranno di fronte agli US Open. Questa volta, però, non ci sarà in palio il titolo, visto che la bielorussa e l’americana si affronteranno in semifinale. La numero uno del mondo è riuscita in questa stagione a raggiungere la semifinale in tutti e quattro gli Slam, conquistando l’ultimo atto a Melbourne e Parigi; mentre per Pegula si tratta assolutamente del miglior risultato stagionale, dopo le delusioni nei tre Slam, dove erano arrivate tutte eliminazioni abbastanza premature.

Sabalenka ha staccato il biglietto per la semifinale senza la minima fatica, visto che non è dovuta scendere nemmeno in campo. Infatti Marketa Vondrousova si è ritirata ancora prima di iniziare il match per un problema al ginocchio accusato dopo il match vinto negli ottavi contro Elena Rybakina. La ceca ha rilasciato un comunicato: “Mi dispiace annunciare che devo ritirarmi dal mio incontro dei quarti di finale di questa sera a causa di un infortunio al ginocchio. Ho fatto del mio meglio per scendere in campo oggi, ma durante il riscaldamento ho sentito di nuovo dolore al ginocchio e, dopo aver consultato il medico del torneo, ho deciso di non rischiare di aggravare l’infortunio”.

Pegula, invece, è scesa in campo e ha proseguito il suo strepitoso torneo, in cui non ha concesso un set alle avversarie. Un’altra netta vittoria per la numero quattro del mondo, che ha superato con un duplice 6-3 la ceca Barbora Krejcikova in appena un’ora e ventisei minuti di gioco. Nel primo set l’americana scappa avanti di un break, viene ripresa, ma ritrova poi subito il break nell’ottavo gioco, chiudendo poi sul 6-3. Nel secondo set, invece, Pegula scappa via sul 4-1 con doppio break di vantaggio e a Krejcikova non riesce la rimonta, recuperando uno dei due break di svantaggio, ma perdendo ancora il servizio nel nono game.

Oggi si completerà il quadro delle semifinaliste con gli ultimi due quarti di finale. Ci sarà il remake della finale di Wimbledon tra Iga Swiatek ed Amanda Anisimova, con l’americana che vuole vendicare l’incredibile 6-0 6-0 di qualche mese fa. Il secondo quarto vedrà invece opposte la giapponese Naomi Osaka e la ceca Karolina Muchova in un match che promette sicuramente grandissimo spettacolo.