Genova, 3 settembre 2025_È una notte indimenticabile quella di Genova per l’Italia della vela: Allagrande Mapei Racing, l’imbarcazione guidata dallo skipper Ambrogio Beccaria, ha conquistato la vittoria nella quarta tappa della The Ocean Race Europe 2025, approdando trionfante nel Golfo di Genova all’01:42 ora locale, dopo aver completato le circa 600 miglia nautiche da Nizza in 2 giorni, 8 ore, 41 minuti e 14 secondi. Accompagnato da un equipaggio interamente francese—Thomas Ruyant, noto veterano del Vendée Globe; Morgan Lagravière, co-skipper vittorioso nella Route du Rhum 2022 e nella Transat Jacques Vabre 2023; e la giovane campionessa mondiale Junior 49erFX Manon Peyre—Beccaria ha costruito questa vittoria combattuta respingendo gli attacchi agguerriti degli avversari nelle ultime 24 ore sul Golfo di Genova Per Beccaria, questa non è stata solo una vittoria sportiva: è la realizzazione di un sogno espresso già all’inizio della tappa: Voglio sempre vincere ogni tappa» ha detto appena sbarcato. «Ma questa era speciale perché l’arrivo era in Italia. Stavamo crescendo molto come team – nella scorsa tappa siamo arrivati terzi, ma sapevamo di poter fare meglio. Quindi perché non sognare in grande e provare a vincere questa?»